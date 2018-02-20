Контактный зоопарк разместится на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса Galaxy в Барнауле – это еще больше площади для развлечений и веселых игр. Здесь живут животные от простых до экзотических, которых можно кормить, гладить и держать на руках, что совершенно безопасно. "Мадагаскар" — это место, где можно провести время всей семьей, подарив себе и детям массу приятных эмоций.
"Нам мало Страны, теперь мы переезжаем на Остров, — рассказали в контактном зоопарке. — Встречайте большой "Мадагаскар", в котором живет очень много милых животных. Ждем всех на грандиозное открытие контактного зоопарка в ТРЦ Galaxy".
Праздничное событие состоится 24 февраля в 14:30. В этот день посетителей ждет интересная и насыщенная программа. Гостей встретят уникальные животные, аниматоры, призы и подарки, а также ростовые куклы животных, которые устроят вместе с вами танцевальный флешмоб. Приходите, будет весело!
Контактный зоопарк "Мадагаскар":
г. Барнаул, ул. Строителей, 117 (ТРЦ Galaxy), 3 этаж
тел.: 8 (3852) 573-733
Комментарии
Закрыть контактный зоопарк, все зоопарки, все цирки. Те, кто ходит на эти живодёрни, а тем более приводят детей - те недостойны звания человека.
полностью поддерживаю, надо владельцев на недельку закрыть в клетке и пусть их приходят щупают, кидают, таскают и т.п.
20.02.2018 07:52
- гость -
А еще лучше всем сразу покончить с собой и освободить природу от разрушительного влияния человека! Решено! 07:52, начинай!
20.02.2018 09:13
- гость -
Я б сказал, что ты сделал в лужу, но до 19 марта нельзя.
Животинок пожалейте, такой стресс для них!
каждый раз начинаете один и тот же вой. зоопарки существуют давным-давно,за животными ухаживают,кормят,все с ними хорошо. это они вам сами сказали,что их нужно отпустить?)
20.02.2018 09:48
- гость -
Вам бы на зоне пожить, за клеткой. Тюремных жителей кормят, за ними следят, ухаживают, всё с ними хорошо. Единственная разница - заключённые это заслужили.
Жаль животных
20.02.2018 09:13
- гость -
Полностью поддерживаю!!!!!!
В хорошем зоопарке у животных нет стресса.
Океана, а названия таким зоопаркам - лес, джунгли, саванна и т.п.
Как бы крышей бедных зверюшек не задавило.
20.02.2018 11:19
- гость -
В мировой практике немало примеров отличных зоопарков, в том числе и контактных, где для животных созданы отличные условия.
Океана, как в одном предложении можно сочетать "контактный" и "отличные условия для животных"? Это всё равно, что безалкогольная водка.
Океана, как в одном предложении можно сочетать "контактный" и "отличные условия для животных"? Это всё равно, что безалкогольная водка.
или изнасилование: вроде бы и секс, но без согласия.
20.02.2018 11:40
- гость -
20.02.2018 11:54
Ируся
Каждый понимает по-своему. Мне посчастливилось бывать в таких зоопарках, которые находятся среди роскошной природы, т.е. животные находятся там в естественной среде. И да - они сами походят к людям для общения и с удовольствием принимают угощение. Это вовсе не значит, как видите, что люди их тискают насильно.
Океана. Если зоопарк нормальный, то посетителям животных кормить строго запрещено.
Если разрешено, то это признак отвратного качества работы, это всё равно что врач не моющий руки.
Естественная среда - это такая, где животное занимается тем, что ему предписано инстинктами. Оно охотится, оно укрывается от опасности. Если оно лишён возможности и вся деятельность - есть и спать, то это мучение.
Если животное находится на ареале меньшем, чем в природе, то он так же мучается. Есть зоопарк, где на зайца приходится хотя бы 10 га ? Тогда ещё пойдёт зоопарк, на троечку с минусом, ибо в природе ему надо 30-50 га.
В контактных зоопарках в наших ТЦ тискают именно насильно. Вам просто не говорят статистику случайно раздавленных-уроненных-сломанных животных за смену. И речь сейчас идет именно об этих маленьких тюрьмах,а не о мытье слоников в солнечном Тае.