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Экс-директор детского лагеря имени Олега Кошевого в Бердске получил условный срок в связи с падением восьмилетней девочки из окна. Об этом пишет портал "НГС.Новости".
Издание напоминает, что инцидент произошел 21 июня прошлого года, когда на территории лагеря проходил открытый мастер-класс детского мультипликационного кино "Жар-птица".
Одна из участниц смены была без присмотра в комнате второго этажа корпуса №10. Во время игры восьмилетняя девочка забралась на подоконник, створка которого была открыта, облокотилась рукой на москитную сетку и выпала из окна на бетонный пол.
Девочка сломала позвоночник, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Суд установил, что начальник лагеря 39-летний Константин Чикризов не создал безопасные условия пребывания детей в лагере и не обеспечил должный присмотр за детьми.
Отмечается, что Чикризов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке.
Бердский городской суд признал экс-директора лагеря виновным в халатности и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, а также на 1,5 года запретил заниматься деятельностью по оказанию услуг несовершеннолетним. Приговор в силу не вступил.
Комментарии
А как надо было уследить? Решетки на окна на каждом этаже? Воспитателя в каждую комнату? Спасательные батуты вдоль стены на всём протяжении здания?