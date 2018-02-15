Россиянам пообещали пенсии по 25 тысяч рублей

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявила, что абсолютный приоритет, который стоит перед пенсионной системой, — это рост пенсий до 25 тысяч рублей, передает ТАСС.
"Я напомню, что в стратегии заявлен уровень, который мы должны достичь, — в 2,5 прожиточных минимума. В сегодняшних ценах это около 25 тысяч рублей", — сообщила Голодец, отметив, что к этому показателю правительство стремится.
Отсутствие роста пенсий Голодец объяснила ростом российской экономики: "Если растет ВВП, растет производительность и растут отчисления — это одна история. Если рынок стагнирует — это другая история. Процессы сильно увязаны, и они, прежде всего, находятся в зависимости от экономического роста".
Однако четкого решения, как повысить размер пенсии, в правительстве нет. Голодец отметила, что она в курсе прогнозов вплоть до 2050 года, но реальный механизм повышения пенсий еще не выбран властями.
Комментарии
Вас бы тварей посадить на такие пенсии... А перед пенсиями зарплату сделать 8 тыс. руб....
сказочники мира нервно курят в сторонке