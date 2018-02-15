Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме в Сочи анонсировал сокращение до трети чиновников в рамках цифровизации государственного управления, передает ТАСС.
"Новая модель управления и цифровизации, на мой взгляд, сократит за шесть лет на треть численность чиновников в стране. Вопрос — какое решение будет окончательно принято, растянут ли этот процесс, как быстро он будет запущен", — заявил Кудрин.
По его словам, разработкой и доработкой программы цифровой экономики может заняться Министерство экономического развития.
Ключевым недостатком программы Кудрин называет отсутствие в ней планов реформы государственного управления, в которой должны быть отражены параметры сокращений, реформ и повышения эффективности работы государственного аппарата.
При этом сэкономить на программе, по словам бывшего министра, не получится, так как расходы на зарплаты штата будут перераспределены на технологические решения и их внедрение.
"Экономия бюджета не будет большой, потому что дело даже не в зарплате чиновников. Больше будет тратиться на технологические решения. В ближайшие шесть лет цифровизация будет связана с большими расходами на новые технологии, создание баз данных, соединение всех этих архитектур технологических. Это вообще недешевое дело", — заявил Кудрин.
По его словам, от реализации программы выиграют все — государство в итоге сможет сэкономить, а бизнес получит обновленную версию государственных органов, которые работают в два-три раза быстрее.
Комментарии
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