ЦИК передаст в МИД около 2 млн бюллетеней для зарубежных избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 16 февраля получит около 2 млн бюллетеней для голосования на президентских выборах, после чего направит их в МИД России. Об этом RT рассказал член ЦИК Василий Лихачев.
"По механизмам дипломатической почты эти документы пойдут на 385 избирательных участков, которые сегодня существуют в 145 зарубежных государствах", — рассказал Лихачев.
Количество бюллетеней для голосования за рубежом, по словам Лихачева, составит "около двух миллионов".
"Будем исходить из цифры — около двух миллионов тех людей, которые состоят на консульском учете в российских загранучреждениях", — пояснил член ЦИК.
За доставкой документов в Москве будут следить члены ЦИК.
После передачи документов за рубеж ответственность за них несут председатели участковых избирательных комиссий и руководители российских загранучреждений.
Бюллетени также будут использованы для досрочных выборов на иностранных избирательных участках.
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