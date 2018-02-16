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Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Очень хорошее предложение: располагает к путешествиям и познанию нового, к тому же ведь надо как-то развивать туристические территории в стране

Не надо переносить каникулы. Страна у нас огромная, и если где-то туристический сезон не сложился, можно выбрать другое место для отдыха

Хоть переносите, хоть не переносите – главное, чтобы отдохнуть, да побольше

Нет, не нужно. Сейчас зимние школьные каникулы и выходные для взрослых совпадают. А если каникулы станут "скользящими", мало кто из родителей сможет сопровождать ребенка в турпутешествие

Я поддерживаю это предложение: каждую зиму во время школьных каникул выезжаю на Северный Кавказ и чувствую горечь и обиду, когда не нахожу там снега

Мне все равно. В моей семье нет школьников

Я в принципе возражаю против любого переноса школьных каникул

Зачем вообще это обсуждать? У большинства элементарно нет средств на такие поездки