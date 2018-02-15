Казаками могут быть только православные, а остальные не имеют права надевать казачью форму и даже если их заставляют — должны отказываться, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с проповедью в храме Христа Спасителя, сообщает РИА "Новости".
"Без православной веры нет казака, а есть просто человек, одетый в казацкую форму. Смешно, когда взрослый человек занимается маскарадом, превращается в ряженого. Нельзя надевать казацкую форму, если ты не православный", — патриарх.
По его словам, даже если начальник по каким-то причинам заставляет неправославного подчиненного надеть казачью форму, тот должен ответить: "Я не могу, потому что я не православный".
"Но зато каждый православный казак должен воспринимать возлагаемые на него послушания, обязанности как священные обязанности по защите Отечества и Церкви нашей", — отметил предстоятель Русской православной церкви.
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