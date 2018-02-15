Российский союз автостраховщиков объяснил изменение правил техосмотра

Правила прохождения техосмотра приведены в соответствие с требованиями Таможенного союза, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.
Ранее на интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому в России изменились правила технического осмотра автомобилей. Поправки в основном коснулись неисправностей. Так, не допускаются неисправности усилителя руля, запрещается демонтаж заводских стеклоочистителей и стеклоомывателей. На машине также должны быть установлены колеса с одинаковым протектором шин. Кроме того, во время техосмотра будут проверять наличие аварийного знака, аптечки и огнетушителя
"Это не реформа, это приведение в соответствие требованиям Таможенного союза. Практически все транспортные средства, которые передвигаются по Таможенному союзу, должны быть одинаково технически исправны, иметь одинаковое техническое состояние. В противном случае у нас границы открыты, и если там ездят так, а здесь так, то мы получим большое количество происшествий по технической неисправности. Поэтому постановление правительства, которое сегодня вышло, всего лишь приводит наши ГОСТы и наши правила в соответствие с регламентами Таможенного союза", — пояснил Ефремов.
Страховщики в ужесточении регламента техосмотра видят прямую выгоду, говорит эксперт.
"Чем более исправны технические средства, тем меньше вероятность того, что они попадут в ДТП по техническому состоянию. Соответственно, чем будет больше технически исправных средств на дороге и требования к ним будут более жесткие, тем вероятность наступления страхового события меньше. Раз она меньше, значит, страховщики меньше платят. Конечно они "за", — подчеркнул Ефремов.
По его словам, регламент Таможенного союза разрабатывался министерствами транспорта стран-участников. Все государства — члены союза — должны привести свои нормы в соответствие с этим документом.
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