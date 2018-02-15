Издание Vulture составило список лучших фильмов об Олимпийских играх за всю историю, сообщает RT.
Лидером рейтинга стала картина "Охотник на лис", в которой рассказывается история об американском бизнесмене Джоне Дюпоне, застрелившем олимпийского чемпиона по вольной борьбе Дэвида Шульца в 1996 году.
Второе место заняла документальная лента "Однажды в сентябре", рассказывающая о захвате в заложники бандой "Черный сентябрь" спортсменов из Израиля в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене.
На третьем месте оказался документальный фильм "Олимпия" об Играх 1936 года в Берлине.
В топ-10 также вошли: "Скоростной спуск", "Мюнхен", "Огненные колесницы", "Олимпиада в Токио", "Мираж на льду", "Глазами восьми" и "Тоня против всех".
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