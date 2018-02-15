По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 93% россиян, в целом, не чувствуют себя одинокими.
Отмечается, что 62% участников опроса заявили, что им не знаком страх одиночества.
По мнению 65% опрошенных, главным фактором, который заставляет людей чувствовать себя одинокими, является отсутствие семьи и детей.
34% участников опроса заявили, что таким фактором является развитие информационных технологий, в первую очередь интернета.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян ожидают от нового, 2018 года перемен к лучшему.
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