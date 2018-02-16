Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край вступил в период морозов, который продержится до конца текущей недели – в ночные часы в эти дни температура будет опускаться до -31 градуса.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, днем в пятницу, 16 февраля, в отдельных районах ожидается снег, в утренние часы изморозь, на дорогах местами гололедица.
Дневные температуры составят -11…-16 градусов, в предгорьях -6…-11 градусов.
Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле в начале дня небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -11…-13 градусов.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Комментарии