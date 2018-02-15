Председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов на инвестиционном форуме в Сочи сообщил о планах повысить пенсии в России до 2,5 прожиточного минимума к 2030 году, сообщает РИА Новости.
"Стратегия развития пенсионной системы, которая сейчас реализуется, рассчитана до 2030 года. Основное в ней — это увеличение пенсий граждан, и ориентир — это два с половиной-три прожиточных минимума. Сейчас это примерно 1,63-1,64", — сказал Дроздов.
Он также отметил, что падение уровня было связано с всплеском инфляции.
Ранее Дроздов сообщил, что средняя пенсия в 2019 году увеличится до 14,9 тысячи рублей, а в 2020 году составит 15,4 тысячи рублей.
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