Фото: avito.ru
Коттедж площадью 328 квадратных метров продают за 13,5 миллионов рублей в барнаульском поселке Казенная Заимка, сообщается на сайте Avito.ru.
К дому примыкает теплый кирпичный гараж на два автомобиля. Жилье находится на участке площадью 10 соток.
"Обрамляет участок деревянный забор с фигурной ковкой и кирпичными столбами (рваный кирпич). Во дворе положена тротуарная, полимерная плитка, зеленый газон, за домом выделенная зона – барбекю и баня из сосны, внутри обшита кедром", — отмечает автор объявления. Имеется ухоженный сад с виноградником.
В доме установлены витражные окна, этажи соединены лестницей из массива березы.
На первом этаже имеется просторная гостиная, переходящая в кухню, санузел. На втором этаже расположены холл, три спальни, теплый балкон, ванная.
В подвале обустроен вместительный погреб, спортивный зал и мастерская.
Комментарии
Лестница из березы это хорошо! На крайняк без дров не останешься.
это не витражные окна
витраж орнамент из цветного стекла сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, перегородке) из стекла или другого материала, пропускающего свет.
а это просто узкие длинные окна
зануда - не, ну если ребетёнку дать флом и запустить по полной - будет вам витраж, видимо автор объявления хотел сказать - подготовка к установке витражей закончена, т.е. свобода творчества будущему хозяину как минимум обеспечена
аааа
А мне нравится. Я бы купила, но без мужа ДОМ не потяну. Всё равно дом требует мужской руки. эээххххх........:
Ирина
А мне нравится. Я бы купила, но без мужа ДОМ не потяну. Всё равно дом требует мужской руки. эээххххх........:
Какие проблемы, давай поженимся, пиши номер мобильного.
Серж ты офигел??
да нет пока ещё
а как же я?
Серж не звони ей ..зто подстава.в постель затащит.
да да она затащит а я не затащу
тезка ты неправильно начал. сперва требуй фотку реальную)
Serg 1
о приперся помощник
16.02.2018 11:24
- гость -
бабушек обсчитывай
рано еще целая неделя свободная
НУ ВОТ СНАЧАЛА МУЖА НЕТ! А СЕЙЧАС В КУСТЫ. ОБЪЯВЛЯЮ КАСТИНГ НА ЖЕНУ!
Serg 1
тезка ты неправильно начал. сперва требуй фотку реальную)
Думаю всё, слилась тётка!
16.02.2018 11:56
серж
100пудово. не с того ты начал)
16.02.2018 11:56
серж
100пудово. не с того ты начал)
да? посоветуй друг, как надо!
уже посоветовал
Serg 1
уже посоветовал
ок!
ОБЪЯВЛЯЮ КАСТИНГ НА ЖЕНУ!
огласите все условия пжста
зануда
ОБЪЯВЛЯЮ КАСТИНГ НА ЖЕНУ!
огласите все условия пжста
Вы кто??? опишите себя! параметры?
опишите себя! параметры?
щас Серж "первый" тебе все опишет
все приватно нужно
коттедж1
квартиры 2
машины 2
дача1
гараж2
щас Серж "первый" тебе все опишет
да щаз прям. сами. все сами
а причём он тут?
186/95
МПХ-20СМ
да щаз прям. сами. все сами
ты че а???
.
186/95
весь в меня
МПХ-20СМ
главное чтоб рукастый был. вон вчера труба с ХВ в подвале лопнула смогёшь?
НАЧИНАЮТСЯ ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ!
АДРЕС ПОДВАЛА?
пр. Новороссийский до упора четная сторона. звонить 3 раза. разводной ключ захвати я свой сломала
ЗАНУДЕ!!!
Кидай свои фото и контакты сюда: mister.pir2011@yandex.ru
ну начинается.. трубу без фото слабо починить
Да, комменты все по теме. Жалко, хорошие соседи. Дай бог у них все наладится и дом не нужно будет продавать.
16.02.2018 13:22
гость
А что у них? Разводятся?