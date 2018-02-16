Крайне драматично сложился для России четверг на зимних Олимпийских играх. Вопреки ожиданиям, мы остались без медалей у фигуристов и сноубордистов, причем в последнем случае выступление Николая Олюнина обернулось тяжелой травмой. Теперь обо всем по порядку.
Завершение турнира у спортивных пар в фигурном катании стало для всех, переживающих за пару Морозов-Тарасова, настоящим шоком. Произвольная программа наших спортсменов, скажем прямо, не удалась. И это касается не только досадного падения партнерши. В итоге со второго места россияне откатились на четвертое. Победу же, во многом сенсационную, одержали немцы Савченко-Массо, обойдя китайцев и канадцев.
Но главное в этот день все же не рухнувшие медальные планы, а личная трагедия и здоровье нашего сноубордиста Николая Олюнина. Выступая в полуфинале дисциплины "борд-кросс", призер сочинской Олимпиады неудачно упал и сломал ногу. Теперь спортсмену предстоит операция и долгая реабилитация.
Также 15 февраля на Олимпиаде прошли две биатлонные гонки — у мужчин (на 20 км) и женщин (на 15 км). Российские спортсмены вновь не добрались до наград, но тем не менее прогресс очевиден. Так, Татьяна Акимова заняла 15-е место, Ульяна Кайшева – 24-е. Антон Бабиков стал 16-м, Матвей Елисеев - 28-м. В последнем случае и вовсе мы могли замахнуться на серебро, выполни Матвей точно все 20 выстрелов. Но спорт, как и история, не терпит сослагательного наклонения, поэтому дополнительные 3 минуты штрафа и отставание от лидера в 3 минуты 3 секунды. Впрочем, небольшую "ложку меда" вчерашний биатлон нам все-таки подарил. Татьяна Акимова смогла пробиться в масс-старт у женщин, где побегут 30 сильнейших атлеток.
Снова на этих Играх неплохо выступили наши лыжницы. На 10 км свободным стилем в десятку лучших попали сразу двое. При этом Анастасия Седова и вовсе пыталась навязать борьбу непобедимым здесь скандинавкам. Итог – 8-е место.
В командных соревнованиях в санях россияне стали 7-ми, много проиграв главным конкурентам.
Одной строкой:
Керлинг. Женщины. Россия — Китай 7:6
Хоккей. Женщины. Россия — Финляндия 1:5. Это фиаско стало для нас третьим поражением в трех играх. До этого два раза со счетом 0:5 РФ уступила Канаде и США.
Что посмотреть на Играх 16 февраля:
Лыжные гонки. Мужчины, 15 км, свободный стиль. Начало в 13:00 по Барнаулу. У россиян главные надежды связаны с Денисом Спицовым и Андреем Ларьковым.
Скелетон. Мужчины, финальные заезды. Наш Никита Трегубов пока второй, вслед за южнокорейцем Юн Сун Бином. Старт заключительной попытки в 07:30.
Фристайл. Женщины. Воздушная акробатика. Одна из претенденток на медаль – россиянка Александра Орлова. Начало в 18:00.
Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. От РФ – Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Начало выступлений в 08:00.
Керлинг. Женщины. Россия — Швеция в 12:05.
Хоккей. Мужчины. Россия — Словения в 14:40.
Медальный зачет
Очередной соревновательный день Олимпиады успешнее всего сложился для Норвегии. Скандинавы завоевали три золотые медали. Лидирует же в общем зачете пока Германия, которая довела количество золотых медалей до 9. В активе россиян по-прежнему одно серебро и четыре бронзы, в медальном зачете они идут на 15-м месте.
Италия сократила отставание от Германии в медальном зачете Олимпиады. Россия — уже 15-я https://t.co/lg8ppEVcQ0 #ОИ2018 pic.twitter.com/zjxDHXV6LI— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 15 февраля 2018 г.
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