Парламент Словакии ввел в Трудовой кодекс положение о 13-й и 14-й зарплатах во всех секторах экономики и работникам государственной службы. За внедрение двух дополнительных зарплат проголосовали 119 депутатов, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на местные СМИ.
Спикер парламента Андрей Данко назвал это новым системным решением по мотивации работодателями своих сотрудников.
Он также пообещал, что последуют дальнейшие шаги по улучшению жизненного уровня словаков: "Если практика покажет правильность принятого закона, то идеальным было бы решение сделать дополнительные две зарплаты обязательными для крупных работодателей".
Впервые тринадцатую зарплату выплатят в июне, перед летними отпусками, а четырнадцатую – перед новогодними праздниками. Для первой надбавки необходимо иметь как минимум двухлетний стаж работы в компании, для второй — четыре года.
Стоит отметить, что доход до 500 евро не облагается налогами и отчислениями в различные фонды.
Ранее Госдума России одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума. Сумма составит примерно 160 евро в месяц. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин на вопрос депутата о налогах на МРОТ ответил, что фактический размер минимальной оплаты окажется ниже уровня прожиточного минимума за счет различных налогов и отчислений. Топилин отметил, что решение этой проблемы потребует дополнительных средств, которых в бюджете нет, но пообещал в ближайшие годы рассмотреть этот вопрос.
Напомним, парламент Словакии в конце прошлого года принял решение не повышать зарплату депутатам. С 1 января этого года ее сумма будет символически повышаться на 1 евро в месяц.
Комментарии
Смешные они, депутаты в Словакии. О народе думают
О! И в моей трудовой жизни были 13 и 14 зарплаты.
Такое бывает наверное.