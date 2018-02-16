Ежедневник
16 февраля в истории Барнаула, России и мира
В этот день отмечается Новый год по лунному календарю
Кроме того, на 16-е число выпадает Сагаалган — буддийский Новый год
В 1568 году испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов
В 1722 году Петр I издал "Указ о наследии престола"
В 1923 году экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона
в 2005 году вступил в силу Киотский протокол
В этот день родились:
в 1831 году — писатель Николай Лесков
в 1893 году — маршал СССР Михаил Тухачевский
в 1942 — глава КНДР Ким Чен Ир
В этот день скончались:
2006 — советский хоккеист и тренер Геннадий Цыганков
2008 — Народный артист России Борис Хмельницкий
Памятные события в истории Алтая, выпавшие на 16 февраля:
в 1726 году уральский промышленник Акинфий Демидов получил указ Бер-коллегии, разрешающий заводчику добычу медной руды и строительство заводов в Томском и Кузнецком уездах
в 1748 году состоялось прибытие на Барнаульский завод Канцелярии Колывано-Воскресенского Горного начальства
16 февраля – это Починки, один из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения. Следуя поговорке "Готовь сани летом, а телегу зимой", хозяева сразу после Сретения с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря, называя этот февральский день "Починками".
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