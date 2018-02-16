Новый виток возможных антироссийских санкций не является серьезной угрозой для России, отметил председатель правительства Дмитрий Медведев в эфире телеканала "Россия-24".
Данное заявление прозвучало при ответе на вопрос о возможном новом витке санкций против страны.
"Мы ничего не ожидаем, и недолго, наверное, осталось чего-то ожидать. Если кто захочет, может это сделать. Пусть у них голова болит, мы готовы к любым решениям", — отметил Медведев.
Он подчеркнул, что Москва продолжает следить за предпринимаемыми на Западе шагами в этом направлении.
В качестве примера Медведев привел создание специального банка, который займется обслуживанием оборонной промышленности.
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