Премьер-министр Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи попросил бизнесменов рассказать, кто и что мешает им работать, сообщает "Интерфакс".
"Встреча с деловыми кругами — это хорошая возможность уточнить, где мы находимся. Хорошая возможность для бизнеса рассказать правительству, что вам мешает работать и кто, а для правительства — скорректировать определенные решения", — отметил Медведев.
Он рассказал, что пригласил на встречу членов правительства специально для того, чтобы предприниматели могли напрямую обратиться к ним.
Ранее Медведев также отметил необходимость максимально наладить взаимодействие государства и бизнеса, чтобы убрать ненужное давление. По его оценке, в регионах России множество проблем, препятствующих нормальному ведению бизнеса.
Комментарии
Он сам себе на этот вопрос может дать ответ. Менять надо политику партии да и вообще партию, изжили и заворовались на государственном уровне. Грудинин наш президент!!!
16.02.2018 07:39
Гость
Да нет же!!! Трамп мешает!
никого не насторожило, что сегодня на России не было программы Доброе утро, а была какая-то политическая программа? в мире ничего не случилось? и фотки счастливого медведева настораживают
Грудинин... было уже, что мол Трамп- наш чел и что то как то не сложилось))
Бизнесмены миллионы раз уже говорили что ты и мешаешь вместе со своим недееспособным правительством!