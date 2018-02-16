Глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Российского инвестиционного форума заявил, что есть вероятность роста реальных зарплат россиян в этом году на 4%, и это лишь в случае сохранения низкой инфляции, передает ТАСС.
"Зарплаты действительно растут. В этом году, если будет очень низкая инфляция, если мы сохранимся на уровне 2,5-3%, я думаю, что зарплаты реальные в этом году могут вырасти больше, нежели чем в прошлом году. Где-то около 4%", — заявил Топилин.
При этом он отметил, что, несмотря на рост зарплат, реальные доходы россиян падают.
"Что касается падения доходов, то ситуация заключается в том, что, скорее всего, это на самом-то деле результат успехов борьбы с нелегальной экономикой и теневыми доходами", — предложил свой вариант министр.
Кроме того, как подчеркнул Топилин, Росстат считает доходы через расходы, "а когда у людей расходы становятся меньше, потому что они меньше получают от теневого сектора, отсюда вот этот феномен".
Комментарии
В Минфине РФ считают нецелесообразным менять каким-либо образом налог на доходы физических лиц и имущественные налоги для граждан.
О позиции Минфина РФ о необходимости сохранить ситуацию с налогообложением физических лиц рассказал журналистам глава ведомства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Я противник изменения ставки НДФЛ, есть различные предложения - сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна. На этот наш опыт ориентируется целый ряд других стран", - отметил он.
«Если делать прогрессию, то это, в первую очередь, будет касаться крупного бизнеса, уж они-то найдут тысячу уловок, как обойти это изменение", - пояснил Силуанов.