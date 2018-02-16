Руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов рассказал, что самой востребованной соцсетью для пропаганды наркотиков является "ВКонтакте". Об этом пишет ТАСС.
По словам Храпова, злоумышленники активно используют интернет, а в частности соцсети, для распространения наркотиков.
"Наиболее востребованной в этом отношении стала социальная сеть "ВКонтакте", на ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора. На втором месте идут "Одноклассники", меньше востребованы "ЖЖ" и Facebook", — отметил руководитель управления.
Как правило, наркоторговцы прибегают к услугам подростков. Они обещают несовершеннолетним хорошую оплату труда. В целом, по его словам, группы и сообщества в этой соцсети напоминают наркопритоны в электронном виде.
Комментарии
Первый шаг. Потом регистрация в вк только по паспортам и.т.д. Только вот не вылечить болезнь купируя симптомы.
Всё какие-то полумеры. Отключить к чертям всё, а оставить доступ только к государственным сайтам.
"В целом, по его словам, группы и сообщества в этой соцсети напоминают наркопритоны в электронном виде."
Ну так свинья, как говорится... Кто что ищет, тот то и находит. Кто-то группу по изучению языков, кто-то группу любителей оперы, а кто-то в упор видит только притоны.