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Новости

Патриарх Кирилл считает, что главная миссия девушек – рождение детей

, ИА "Амител"
По мнению патриарха, это не единственный идеал, но выше этой миссии у девушек, по его мнению, нет

Фото: patriot-donetsk.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что главная миссия девушек — рождение детей и их воцерковление, пишет РИА "Новости".

По его словам, идеалом у девушек должно быть создание семьи. Он подчеркнул, что это не единственный идеал, но особенный.

"Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего", — отметил патриарх.

Церковнослужитель напомнил, что сейчас для молодежи есть все условия, чтобы воспитывать ребенка и не забывать о карьерном росте. 

 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.02.2018 09:15
Дядька

Кюхен-киндер-кирха!

0  0
16.02.2018 09:18
месный

чёто у всех этих страдателей за рождение дитёнка сразу теряется к нему интерес как оно рождается - а вот тут-то и начинается всё самое интересное

0  0
16.02.2018 09:18
Иsтина

В мечтах Гундяева в первую очередь кирха, потом киндеры (от настоятеля кирхи) а потом кюхен (естесссно в кирхе, а то настоятель сильно худенький)

0  0
16.02.2018 09:19
Иsтина

месный, привет.. у этих страдателей только свои интересы, притом лезут везде, даж где им и не надо

0  0
16.02.2018 09:20
Вова

Разве девушка может родить?

0  0
16.02.2018 09:22
- гость -


16.02.2018 09:20
Вова
Ещё как может, или ты в Иисуса не веруешь?

0  0
16.02.2018 09:24
зануда

миссия не выполнима

0  0
16.02.2018 09:29
- гость -

Так понимаю в комментариях все умники - мужчины - декаденты. Которые в последнее время никак не хотят напрягаться. Ни на работе, ни в общественной жизни, а тем более в отношениях гендерных. Хотят попроще - чтобы женщина их сама выбрала, или выбирут себе что то типа гомо..
" Сыпь, гармоника. Скука… Скука…
Гармонист пальцы льет вольной.
Пей со мною, паршивая сука.
Пей со мной." (С. Есенин)
А можно узнать мнение девушек и женщин?!

0  0
16.02.2018 09:36
девушка

Я уже отписалась выше.

0  0
16.02.2018 09:39
Дядька

16.02.2018 09:29.
В огороде бузина, в Киеве Дядька?

0  0
16.02.2018 09:39
- гость -

16.02.2018 09:29
- гость -
Мое мнение цензура не пропустит)))

0  0
16.02.2018 09:41
месный

16.02.2018 09:29
- гость -

а что современные, в своём большинстве, женщины девушки могут кроме писечки предложить?

Мужчины с радостью готовы напрячься на работе, но где она работа где хотя бы сотку по чесному можно заработать, у нас в крае - это к вопросу о семье и детях.

0  0
16.02.2018 09:56
- гость -

16.02.2018 09:41
месный
Кому предложить? Вам, Кириллу? И почему они должны кому-то что-то предлагать?

0  0
16.02.2018 10:00
зануда

никто никому ничего не должен

0  0
16.02.2018 10:01
месный

16.02.2018 09:56
- гость -

вы о чём?

0  0
16.02.2018 10:04
- гость -



вы о чём?

а вы?

0  0
16.02.2018 10:07
- гость -

Это высказывание патриарха не поймут мужчины и нерожавшие женщины.

Только я добавила бы ещё и воспитание детей, но видимо это подразумевалось в контексте фразы.


0  0
16.02.2018 10:07
- гость -

16.02.2018 10:01
месный

О вашем вопросе, что может предложить современная девушка-женщина.

0  0
16.02.2018 10:08
- гость -

16.02.2018 10:07
- гость -
Гм, рожавшие тоже не понимают)))

0  0
16.02.2018 10:08
- гость -

но видимо это подразумевалось в контексте фразы.
ничего подобного, только рожать, бросать и снова рожать

0  0
16.02.2018 10:10
зануда

ну что вы к местному пристали ну захотел он с утра про писечки где нибудь ввернуть вот и все
давайте про другое понудим

0  0
16.02.2018 10:13
месный

16.02.2018 10:07
- гость -

а воначё....

ну дак вот, они хотят всё - и дом и обстановку, машину и хорошо жить и всё иметь, и за границу ездить отдыхать/туристить и чтоб денег много на карманные расходы было и всё это должен обеспечить их мужчина/супруг, а сами кроме писечки дать ничё не могут

0  0
16.02.2018 10:15
- гость -

выше животных инстинктов ничего нет, все верно

0  0
16.02.2018 10:15
- гость -




давайте про другое понудим

Два просвета на погонах, на крыльях ангела все увидели?

0  0
16.02.2018 10:17
зануда

вот мужчина вообще в жизни не нужен: зачем держать кормить стирать обихаживать его за пару кексов в неделю, заработала на себя потратила, на дом и обстановку, машину и хорошо жить и всё иметь, и за границу ездить отдыхать/туристить и денег много на карманные расходы все твое

0  0
16.02.2018 10:18
- гость -

все увидели? где??

0  0
16.02.2018 10:18
Иsтина

Месный, ты не прав... Они еще ротик могут предложить....

0  0
16.02.2018 10:20
- гость -

16.02.2018 10:13
месный
А, жизнь - тлен, все бабы - ... Только в данной конкретной теме это к чему? Кирилл как раз хочет, чтобы девушка рожала и воспитывала, а мужчина ее содержал. А женщины возмущаются)))

0  0
16.02.2018 10:20
- гость -

обойдется

0  0
16.02.2018 10:24
- гость -

Ой е-е... нет, он другого хочет, оказывается - "сегодняшние технологии, уровень образования и уровень комфорта дают возможность сочетать заботу о семье, в том числе, и с профессиональной деятельностью". Умница, чо. Процитирую комментарий - Вот прям так и захотелось всучить г-ну патриарху парочку детишек - двух и четырех лет, приписать к нему какого-нибудь дико православного дяденьку со всеми этими требованиями еды-носков-послушания - и оставить на годик в таком вот "уровне комфорта" вместе с "профессиональной деятельностью".

0  0
16.02.2018 10:25
зануда

А женщины возмущаются))) ну правильно, по его словам мы только машины для зачатия и родов, обойдется

0  0
16.02.2018 10:27
- гость -

зануда
вот женщина вообще в жизни не нужна: зачем держать, одевать, дарить подарки, ухаживать, терпеть мозгоклюйство за кастрюлю борща в неделю и носки на 23 февраля, заработал - на себя потратил, захотел секса - привел к себе любую на дом, машину какую захотел, такую и купил, можно хорошо жить и всё иметь, и за границу ездить отдыхать/туристить и денег много на карманные расходы, никаких шуб, сережек и цветов, все твое

0  0
16.02.2018 10:30
- гость -

16.02.2018 10:25
зануда
Ну так г-н Сурков его в этом вполне поддерживает((( "Зачем женщины забирают НАШ мир" Вот так, ни больше, ни меньше.

0  0
16.02.2018 10:30
зануда


16.02.2018 10:27
- гость -

вот гость в теме правда одному здорово жить?

0  0
16.02.2018 10:31
зануда

ничего мы не забираем! просто мужчинам иногда проще на нас свалить

0  0
16.02.2018 10:33
- гость -

Вообще-то это мнение не патриарха, а господа Бога. Именно для этого он и создал женщину. И не нынешним феминисткам отменять то, что создал Бог. Понятно что для тех, кто сейчас до 50 лет именует себя девушками, а на самом дели и именования женщиной не заслуживают, главная радость жизни - брюлики-шмотки-яхты. но не о них говорил патриарх.

0  0
16.02.2018 10:36
зануда

яхты и много вы таких встречали

0  0
16.02.2018 10:41
- гость -

16.02.2018 10:33
- гость -
А Бог вам это лично озвучил, надо полагать?

0  0
16.02.2018 10:49
- гость -

Ну вот и вся наша "крутизна"! На комментатора - женщину ("Зануда") как все напали! Того и гляди станут "мачо" : навернут сегодня вечером "пивасика" (пятница "святой день" ) и
"Я сам себе и небо и луна,
Голая, довольная луна,
Долгая дорога бескайфовая" (группа Аукцыон)

Держись! Мудрость только на первый взгляд смотрится слабой, а сарказм считает себя сильным. Это от их внутреннего безволия...

0  0
16.02.2018 10:52
- гость -

6.02.2018 10:41
-
"А Бог вам это лично озвучил, надо полагать?"

Не торопитесь! Бог озвучивает своё решение человеку только один раз...Правда уже тогда исправить ничего не возможно!

0  0
16.02.2018 10:53
зануда

ну пивасик это святое дело
с тяпницей вас

0  0
16.02.2018 10:59
- гость -

16.02.2018 10:49
- гость -
шта?

0  0
16.02.2018 11:00
- гость -

шта?
наливай

0  0
16.02.2018 11:04
- гость -

16.02.2018 10:52
- гость -
Вот и адресуйте это автору поста про мнение выше)))

0  0
16.02.2018 11:08
- гость -

Что??? Что мы вам, мужикам должные еще предлагать??? А вы что можете предложить нам кроме просиженного дивана и своей пипетки???

Недавно знакомый "мальчик", которому за 30 лет (не женат и без детей) смотрел объявления по продаже породистых собак, а на ребенка с его слов у него денег нет! И работает он с 10 утра до 17-18 не в напряг. И все ему плохие и все его бедного обдирают (девушки)

П.С. Я девушка. Работаю много, получаю наравне со многими мужиками. И че ? Че вы думаете мы прям млеем от вас и разбежимся чето предлагать.?

0  0
16.02.2018 11:14
зануда

ну девушка... тсс.. щас какахами закидают

0  0
16.02.2018 11:15
- гость -

16.02.2018 11:08
- гость -
Ой, корону снимите, потолок поцарапаете. Нафига вы нужны вообще, от вас один гемор и траты и кроме использованного причинного места и предложить-то ничего не можете, зато гонора и требований выше крыши

0  0
16.02.2018 11:18
зануда

мужчина нужен только раз или два для зачатия а дальше пинком под ззад в вольное плавание
ну иль пивка попить пересечься
я еще не определилась

0  0
16.02.2018 11:19
Дядька

Заведу себе андроида-девушку с ежесуточной сменой имиджа, тональности разговора и с тридцатью личинами... И... и.... девушки вы наплачетесь!

0  0
16.02.2018 11:20
зануда

Дядь ну ты блин загнул денег не хватит и здоровья

0  0
16.02.2018 11:20
Serg 1

16.02.2018 11:19
Дядька

алису на компе установишь?

0  0
16.02.2018 11:21
- гость -

16.02.2018 11:14
зануда
А че мне боятся то? Это тут они смелые. А деле фи фиииии.))))
16.02.2018 11:15
- гость -
Она мне не жмет и не мешает. Я сама себе могу все позволить. И позволяю. Та к что гонор обоснованный. Завидуйте молча.

0  0
16.02.2018 11:27
зануда

андроид-девушка должна быть глухонемая
а Алиса та еще цучка

0  0
16.02.2018 11:33
- гость -

16.02.2018 11:21
- гость -
Чему завидовать? Старой потасканной деве, через n-лет, которая наивно полагает, что ей все мужики обязаны? Вас много таких, только вот, вы даром никому не нужны с такими тараканами в голове, не то что добиваться вас ))

0  0
16.02.2018 11:35
- гость -


16.02.2018 11:21
- гость -

А давай просто сексом заниматься раза три в неделю?

0  0
16.02.2018 11:36
жен.

16.02.2018 10:36
зануда
_______________________
Правда!)) Родила и воспитываю сама. И ни в чем себе не отказываю!))

0  0
16.02.2018 11:36
зануда

нельзя в пустую сексом вам же Кирилл сказал только для детородного дела применять тело

0  0
16.02.2018 11:39
- гость -

16.02.2018 11:33
- гость -
Где вы это все прочитали? В моей заметке нет ничего этого. Я не требую, чтобы меня обеспечивали, чтобы добивались (очень странно для замужней )))). И к чему эти оскорбления?
Ищите на свой вкус, "не потасканых" (как некрасиво, вы явно мужчина с низкой самооценкой)

0  0
16.02.2018 11:41
- гость -

16.02.2018 11:35
- гость -
Че так мало?)))
Спасибо, но у меня дома есть ))) и чаще и когда хочу))). Но спасибо

0  0
16.02.2018 11:43
- гость -


16.02.2018 11:36
жен.

16.02.2018 11:41
- гость -


Как часто вы дилдо меняете? В местных магазинах берете с примеркой или на Али заказываете?)

0  0
16.02.2018 11:44
жен.

мы вам не нужны... вы нам не нужны... НО!... знакомимся, флиртуем, встречаемся, проводим свободное время вместе, иногда создаем семьи.... как ни крути не можем мы друг без друга))))))))))

0  0
16.02.2018 11:45
Дядька

А рожать будет паучков-ремонтников! Одного спеца по авто, другого по квартире, ну и зуб там полечить... парочка... типа проктологов.!!!

0  0
16.02.2018 11:45
жен.

16.02.2018 11:43
- гость -
____________________
я мужчин люблю!)))

0  0
16.02.2018 11:47
зануда

Дядька прям сегодня в мечтах

0  0
16.02.2018 11:48
- гость -


16.02.2018 11:41
- гость -

16.02.2018 11:35
- гость -
Че так мало?)))

Тебе хватит. Не стану же я жену и любовницу на голодный паек переводить из за тебя.

0  0
16.02.2018 11:54
- гость -

16.02.2018 10:27
- гость -
зануда
вот женщина вообще в жизни не нужна: зачем ....

да и правда быть стрекозлом просто
Попрыгунчик Стрекозёл
Лето красное пропел
Оглянуться не успел
Как зима катит в глаза.

А ты попробуй создать вечный двигатель, сыновей вырастить, которыми гордиться станешь на старости

0  0
16.02.2018 11:56
- гость -

ну я и говорю нафиг мы не нужны друг другу

0  0
16.02.2018 11:57
- гость -

Кирилл в одном прав : человек обязан обеспечить продолжение рода.
Женщина родить и воспитать до 40 месяцев дите, потом детей сыновей должен воспитывать отец.
Воспроизводство это трое детей в семье, даже не двое, слишком много гибнет щас народа.

0  0
16.02.2018 11:59
Дядька

Пятница, Зануда, пятница! Короткий день и жена на дежурстве!!! )))))

0  0
16.02.2018 12:22
- гость -

шалун

0  0
16.02.2018 12:26
- гость -

16.02.2018 11:56
- гость -
ну я и говорю нафиг мы не нужны друг другу

а как же любовь? окрыляющая мужчин и делающая их способными писать стихи, покорять звезды, завоевывать соседние земли???

0  0
16.02.2018 12:30
зануда

кака така любовь
вон цитирую:Вас много таких, только вот, вы даром никому не нужны с такими тараканами в голове, не то что добиваться вас ))
а так да ябы не отказалась от стихов

0  0
16.02.2018 12:38
месный

чем больше нужды, проблем, боли, безысходности - тем больше приход в церкви - вот это то и нада кирилу

0  0
16.02.2018 12:43
зануда

да не месный туда идут морально неустойчивые, ленивые, глупые люди с запудренными мозгами типа свечку поставлю все рассосется
у нормальных устойчивых людей нет мысли при горе-трудности бежать к попам

0  0
16.02.2018 12:52
месный

16.02.2018 12:43
зануда

дак обычно глупые люди и заводят детей когда им то и самим особо жить не на что да и ещё негде. это к ним кирил и обращается, умные то сами всё сообразят что и когда им лучше и стоит-ли

0  0
16.02.2018 12:55
зануда

ну да ну да

0  0
16.02.2018 13:00
- гость -

Нет, местный, не так, если любишь и в 17 родить можно

0  0
16.02.2018 13:07
месный

16.02.2018 13:00
- гость -

этож насколько глупой нада быть, чтобы родить только исходя из любиш

ребёнка в любиш не оденеш, его любишом не накормиш и жить о в любиш не сможет и т.д.

0  0
16.02.2018 13:32
- гость -

Хватит плодить безработных!

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