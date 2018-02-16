Верховный суд России в пятницу, 16 февраля, намерен рассмотреть жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина на выборах президента. Об этом пишет РИА "Новости".
Судебное заседание по этой жалобе пройдет 16 февраля в 10.00. В жалобе кандидат в президенты Ксения Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться" из-за того, что он неоднократно избирался президентом России, а также был и.о. главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
Между тем в ЦИК эти доводы назвали "несостоятельными".
Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта.
Комментарии
Определение Верховного суда по этому вопросу уже есть...
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 25 сентября 2001 года
Более того, такое регулирование соответствует принципиальным положениям, определяющим на федеральном уровне избрание главы государства. Так, запрет на избрание одного и того же лица Президентом РСФСР более двух раз был установлен ст. 121.2 Конституции РСФСР 1978 г. (в редакции от 24 мая 1991 г.), а Президента РФ - ст. 81 ныне действующей Конституции РФ.