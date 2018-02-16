Учебный процесс в некоторых школах и группах в детских садах приостановлен из-за заболеваемости детей ОРВИ, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
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Из-за отсутствия в классе или группе более 20% детей из-за болезни полностью приостановлен учебный процесс в двух школах (Волчихинский район) и в четырех дошкольных учреждениях (Волчихинский район, Быстроистокский район, Славгород). Также учебный процесс приостановлен в двух классах двух школ (Суетский, Советский районы) и в 23 группах 16 дошкольных учреждений (Бийск, Рубцовск, Кулунда, Залесово, Ребрихинский, Первомайский, Табунский районы).
Между тем в ведомстве отмечают, что с 5 по 11 февраля в регионе зарегистрировано 17,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на уровне эпидемического порога. Эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ в крае не зарегистрировано. Среди заболевших ОРВИ в основном дети (73%).
Комментарии
А если бы оперативно по быстрому классы закрывали не дождавшись когда здоровые заболеют было бы гораздо лучше.
Лишь бы дома у компа.