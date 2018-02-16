Фото: news.rambler.ru
Пассажирка автобуса №10 в Барнауле бросилась с кулаками на кондуктора утром в пятницу, 16 февраля, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что ЧП имело место в 06:48 на остановке общественного транспорта "Улица Сергея Ускова". В сообщении также говорится, что женщина была пьяна.
Напомним, что на этой же остановке 18 января текущего года два пассажира избили водителя автобуса №10.
Комментарии
А мне говорили, что в новых кварталах быда нет!
16.02.2018 09:29
Гость
ага, нет....количество неадекватов там стартует в стратосферу, ибо половина - социальщики, по переселению из всяких бараков, снесенных частных домов и прочих затонов...чему удивляться?
Слава богу, мы в Центре живём... Тут люди интеллигентные. Только в дневное время понаезжают с Ускова
16.02.2018 09:50
- гость -
Точно!
ничего скоро риэлтэры наведут там порядок найдут мест быдлу за101 километром
Настоящее барнаульское гетто