Столкновение автомобилей ВАЗ и Toyota произошло вечером 15 февраля в барнаульском поселке Южный на проспекте Дзержинского. Об этом пишет газета "Алтайская правда".
Как сообщает издание, оба автомобиля получили серьезные повреждения в результате ДТП.
Кроме этого, пришлось вызывать сотрудников МЧС, чтобы достать из покореженной машины водителя ВАЗа. Его зажало в автомобиле. Спасатели разрезали машину и эвакуировали пострадавшего. Мужчина госпитализирован в краевую клиническую больницу.
Комментарии
на Южном нет улицы Дзержинского, есть проспект Дзержинского
Filin
а мне казалось, что только я об этом подумал!!!
10:11 и 10:21) Два эпилептика???
16.02.2018 10:24
- гость -
При чем тут эпилепсия?
10:29) Характерологические особенности эпилептиков- любят суперпорядок и суперпунктуальность,даже когда идет вразрез здравому смыслу....
на Южном нет улицы Дзержинского, есть проспект Дзержинского
В паспорт глянь, кто там прописан.
а что, паспорт самая правильна тугамента?Особливо современные. У меня прописка стояла на странице семейное положение
Ну ты филин((((
16.02.2018 10:43
- гость -
да этот пункт больше тебе подходит!!!