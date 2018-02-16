Известный телеведущий, критик, издатель и поэт Александр Шаталов скончался в возрасте 60 лет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на писателя Эдуарда Лимонова.
Как сообщил Лимонов, Шаталову было 60 лет. Он умер после продолжительной болезни. По его словам, поэта "свалили" две болезни.
Александр Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (МИИГА). С 1985 года занимался литературной критикой и поэзией. Первая публикация вышла в журнале "Литературное обозрение". Работал редактором поэзии в издательстве "Молодая гвардия", корреспондентом в газете "Вечерняя Москва" (1984—1990), консультантом по делам издательств Союза писателей СССР. Был Литературным агентом Э. Лимонова и Н. Медведевой. В 1990 году создал (вместе с С. Надеевым) сначала литературно-художественный журнал "Глагол", а на его основе издательство, в котором впервые были изданы на русском языке романы Дж. Болдуина, У Берроуза, С. Спендера, Э. Форстера, а также первые издания Э. Лимонова, Н. Медведевой, Е. Харитонова и др. Автор пяти поэтических книг и переводов с языков народов СССР.
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