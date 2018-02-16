Фото: misanec.ru
Пассажирский автобус наехал на ногу пенсионерке в Барнауле утром в пятницу, 16 февраля.
О происшествии, случившемся на остановке в районе пересечения Павловского тракта и улицы Попова, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
"При трогании с остановки автобус наехал на ногу 60-летней женщине. Пострадавшая неудачно и не вовремя поскользнулась и упала, угодив под колесо", — говорится в сообщении.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что ДТП произошло около 07:00 на улице Попова в районе дома №103. "По предварительным данным, водитель автобуса "ЛиАЗ" 1961 года рождения допустил падение пассажирки 1956 года рождения. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, оказана медицинская помощь, не госпитализирована", — отметила представитель Госавтоинспекции.
Комментарии
зачем бросалась под автобус? Наверняка, толпой бросились с остановки, чтобы успеть сидячее место занять. Просто так наехать на ногу нельзя