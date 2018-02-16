Футбольные выходные пройдут в барнаульском манеже СК "Темп"

В субботу, 17 февраля, в барнаульском спорткомплексе "Темп" состоится полноценный футбольный выходной для всех любителей этого вида спорта.
В 16:45 на газоне стадиона пройдет необычное зрелище: футбольный биатлон. В нём игроки лучших детских футбольных школ Барнаула поспорят за звание самых точных, техничных и быстрых. Юные спортсмены постараются доказать зрителям, что именно они являются будущим нашего футбола.
Уже в 18:00 на поле выйдут профессиональные футболисты барнаульского "Динамо" для встречи со сборной "Лиги.БРО". Наставник команды Александр Суровцев вызвал 34 лучших, по его мнению, кандидатов. В составе молодежи немало игроков, которые выступают за профессиональные клубы. Битва обещает быть яркой и бескомпромиссной.
Данный матч станет вторым для "сборной", первую игру она провела с триумфальным "Динамо" образца 2007 года. Тот матч закончился поражением для молодых футболистов со счётом 1:3.
Для болельщиков эта игра – возможность увидеть в деле родное барнаульское "Динамо" после долгого футбольного перерыва. Для молодых же игроков "Лиги.БРО" матч станет возможностью попробовать себя против мастеров.
"Лига.БРО" - это футбольный чемпионат для игроков не старше 23 лет. Турнир стартовал 5 ноября, а закончится финальным матчем 17 марта. Турнир призван найти перспективных футболистов, которые могли бы представлять наш край на высоком уровне.
Известный барнаульский футбольный вратарь и по совместительству спортивный директор "Лиги. БРО" Александр Суровцев рассказал о прогрессе футбольного чемпионата.
"В период, на мой взгляд, футбольного застоя в российских регионах в Барнауле родились 6 самобытных команд. Конечно, лига пока не может похвастаться аншлагами на трибунах, но свои 100-150 болельщиков на трибунах уже имеет", — поделился своими впечатлениями тренер.
На данный момент сыграно 10 туров, и уже определились полуфинальные пары. Играют на чемпионате игроки до 23 лет, но также футболисты ПФЛ и ФНЛ. У каждой команды есть свой фирменный почерк: к примеру, "Бро-selona" считается образцовой на чемпионате по уровню игры и работе с болельщиками. А вот "Снежный барс" является одним из лидеров чемпионата, причем в самый сложный момент на выручку команде пришли совсем молодые футболисты. Команда "Зенит" — это яркий пример того, что нужно верить в свои силы до конца, как бы ни складывались обстоятельства: на этих парней после третьего тура никто и гроша бы не поставил, а бело-синие в итоге закончили чемпионат на первом месте. Команда "Демченко" также способна побороться в плей-офф за кубок Лиги, большую часть команды составляют воспитанники динамовской школы одного года выпуска. Кстати, по ходу турнира 5 человек этой команды получили приглашения в команды ФНЛ И РФПЛ.
Некоторых любителей футбола расстроило, что в полуфинал не попала команда "Алтай", которая составлена из воспитанников школы Смертина, и команда Миргорода, которая на протяжении турнира показывала яркую, но нестабильную игру.
Плей-офф лиги стартует 24 февраля, и матчи будут проходить до двух побед одной из команд. Матчи за третье место и финал состоятся 16 и 17 марта.
Вход на игры свободный
1-й Балтийский проезд, 9
Телефон: 506-140
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