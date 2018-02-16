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Новости

СМИ: пилоты Ан-148 перед крушением начали ругаться

, ИА "Амител"
Как сообщает "Коммерсант", пилоты так и не поняли причины расхождения показаний приборов

Фото: kp.md

Пилоты самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" перед крушением заметили неполадки в показаниях датчиков и начали ругаться. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Издание сообщает, что, согласно восстановленной записи, после взлета пилоты выполняли положенные по инструкции действия. Но они не включили обогрев приемников полного давления (ППД), которые используются при установлении скорости самолета.

Затем пилоты поняли, что показания скорости разнятся. Из-за этого они начали спорить и ругаться. Для того, чтобы компенсировать низкую скорость на датчиках, они начали наклонять самолет вниз. Вскоре они потеряли контроль над воздушным судном, и оно врезалось в землю. Вплоть до момента катастрофы пилоты так и не поняли причины расхождения показаний приборов.

Напомним, катастрофа произошла 11 февраля. Самолет выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Читайте также в сюжете: Крушение Ан-148 в Подмосковье
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.02.2018 10:20
- гость -

Еще нет окончательных выводов комиссии, а СМИ уже соревнуются в изобретательности....

0  0
16.02.2018 10:21
- гость -

А они должны были песни петь в такой ситуации????

0  0
16.02.2018 10:23
- гость -

Ясен пень, что они упомянули и чью то мать и что-то в рот и другие фразеологизмы и обороты русского языка. А что вы ожидали услышать?

0  0
16.02.2018 10:25
- гость -

Вот только поэтому я сейчас никуда и не летаю.

0  0
16.02.2018 10:48
- гость -

Я тоже из-за такого не летаю.
А во-вторых у меня денег нет.

0  0
16.02.2018 10:48
- гость -

16.02.2018 10:25
- гость -


Виталий? ))

0  0
16.02.2018 10:50
Иsтина

Для того, чтобы компенсировать низкую скорость на датчиках, они начали наклонять самолет вниз.
ОБъясните, нафига???

0  0
16.02.2018 10:53
- гость -

16.02.2018 10:50
Иsтина
Объясняю. Потеряли пространственную ориентировку, считали, что самолет РЕАЛЬНО потерял скорость. А без скорости самолет не летает. Единственный выход - штурвал от себя для набора скорости.Когда вышли из под облаков со скоростью далеко за 800 и углом пикирования в 30 градусов сразу вспомнили русский язык, но было поздно.

0  0
16.02.2018 10:55
- гость -

Чисто интуитивные действия, сидящие на подкорке. Мало скорости, дергают штурвал от себя, самолет втыкается носом в землю. Все просто.
Но раз такие профессионалы управляют самолетами, то ну его нафиг эти самолеты!

0  0
16.02.2018 10:55
Я

16.02.2018 10:50
Иsтина

Разогнатся хотели

0  0
16.02.2018 11:05
- гость -

Да, самолет - не автомобиль. В воздухе нет пространственных ориентиров, относительно которых можно оценить скорость. Только по приборам. Верить только приборам. Вот и представьте: идет набор высоты, двигатели работают на максимальной тяге, по идее скорость если и растет, то немного. Если скорость начала падать, пилот в первую очередь опасается сваливания в штопор, поэтому интуитивно начинает менять угол атаки, постепенно переводя самолет в горизонтальный полет. Так в теории.
Что произошло в данном случае. Как установили эксперты, при наборе самолетом высоты около 2 тыс. м индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.

0  0
16.02.2018 11:14
- гость -

Взлет был начат около 11:21 (здесь и далее время UTC).

После отрыва на высоте 130-150 м (здесь и далее высота от уровня ВПП) был включен автопилот. В продольном канале автопилота выполнялся режим выхода на заданную высоту, в боковом – горизонтальной навигации. На высоте 550 м была завершена уборка закрылков.

Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч, когда стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный). Самописец не регистрирует значения скорости от МВП2 (ППД2) правого летчика. Существенных отличий в индикации высоты (от тех же источников: МВП1 и МВП3) не было. Через ~25 секунд расхождения достигли ~30 км/ч (скорость от МВП1 была больше) и появилась разовая команда (сообщение экипажу): Vприборная – СРАВНИ. Регистрация разовой команды на данном этапе продолжалась примерно 10 секунд, после чего прекратилась.

Примерно через 50 секунд, на высоте около 2000 метров, данная разовая команда зарегистрирована снова, причем в это раз скорость от МВП3 была больше и продолжала расти, а скорость от МВП1 продолжала падать.

После второго появления указанной разовой команды (сообщения) экипаж отключил автопилот. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.

Показания скорости от МВП1 продолжали падать и через 34 секунды после отключения автопилота стали равны 0. При этом показания скорости от МВП3 составляли 540-560 км/ч.

В течение примерно 50 секунд после отключения автопилота полет проходил на высоте 1700-1900 м с изменениями вертикальной перегрузки в пределах от 1.5 до 0.5 g.

После этого, при сохранении значений скорости от МВП1 0 км/ч, начали интенсивно падать значения скорости от МВП3 (до 200 км/ч и ниже). В дальнейшем самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30-35 градусов и вертикальной перегрузкой до 0 g.

Столкновение с землей произошло около 11:27:05. Перед столкновением с земле

0  0
16.02.2018 11:18
Дилетант

А если взять штурвал на себя,и посмотреть что самолёт спокойно поднялся...,а потом уже глянуть на тумблер оттайки чего-то там? Или на высотомеры тоже незамерзайки пожелели, и они тоже околели? Почему сразу в пикЕ скорость проверять?

0  0
16.02.2018 11:25
- гость -

16.02.2018 11:18
Дилетант
А если взять штурвал на себя,и посмотреть что самолёт спокойно поднялся...

Если скорость реально упала, то взяв штурвал на себя - верная гибель

0  0
16.02.2018 11:28
11:25

Ну тогда горизонтально маленько бы полетели-посмотрели?

0  0
16.02.2018 11:28
- гость -

В таких случаях нужно не штурвал дергать, а стоп-кран срывать!

0  0
16.02.2018 11:31
- гость -

16.02.2018 11:28
11:25
Ну тогда горизонтально маленько бы полетели-посмотрели?

Скорее всего вы правильно мыслите. Не нужно было делать резких движений, а спокойно прекратить набор высоты и разобраться в ситуации. Но можно сколько угодно умничать на земле, а что было там - теперь не узнать уже

0  0
16.02.2018 11:38
- гость -

Странно конечно, почему началась паника в экипаже. Кроме показателей скорости есть много других показателей, которые можно оценить в плане курса, различных углов и т.д. Во всяком случае понять, что скорость все же есть, раз самолет не меняет своего пространственного положения и продолжается набор высоты. Но на это нужен спокойный холодный расчет. Почему паника? Почему не сообщили на землю?

0  0
16.02.2018 11:53
- гость -

Все идет по накатанной дорожке - валят все на пилотов, запуская дезу подконтрольным СМИ, Кагалымавиа уничтожили и теракт не признавали до тех пор пока египтяне не объявили. Теперь уничтожат и эту кампанию и производство отечественного самолета...

0  0
16.02.2018 12:14
- гость -

Пилоты не виноваты!!Разночтения приборов свели все на нет!!!

0  0
16.02.2018 12:28
- гость -


16.02.2018 11:38
- гость -

Странно конечно, почему началась паника в экипаже...
____________
Потому что без тяги реактивный самолёт летает, как кирпич.

0  0
16.02.2018 12:30
- гость -


16.02.2018 11:53
- гость -

Все идет по накатанной дорожке - валят все на пилотов...
____________
А кто виноват?
Другой вопрос, кто виноват в том, что такой бардак в подготовке этих самых пилотов.

0  0
16.02.2018 12:39
- гость -


16.02.2018 12:30
- гость -
А может дело не в пилотах, почему сразу валят на них, и почему нет официальной информации?!

0  0
16.02.2018 13:18
- гость -

Не обслужили самолет нормально в Домодедово....думаю в этом причина катастрофы!

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