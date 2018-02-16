Фото: sports.ru
Скелетонист из России Никита Трегубов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает RT.
Победителем соревнований стал Юн Сун Бин из Южной Кореи, показавший итоговое время 3:20.55. Время россиянина составило +1,63 секунды от показателя фаворита.
Третьим оказался британец Доминик Парсонс.
Еще один россиянин – Владислав Марченков – по итогам соревнований оказался на 15-м месте.
Комментарии
Ну вот этот реально завоевал... Теперь главное чтоб ему пробирки не поцарапали
Наши ребята сноубордисты и горнолыжники тоже молодцы!!! Они хоть и не завоевали медалей, но давайте их поддержим!!! Эти дисциплины очень тяжелые, ребята молодцы!!!
Кристина Пауль в сноуборд-кроссе стала 12!!! Ей всего 19 лет!!!
Поздравления Никите Трегубову!!!
не зря поехал
Настя Силантьева - почти все сибиряки!!!
Вот где нужно развивать зимние виды спорта и делать учебные и тренировочные центры!!!