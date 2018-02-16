Норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил, что сожалеет о содеянном в 2011 году, сообщает ТАСС.
Свое сожаление о поступках Брейвик выразил в письме, направленном в прошлом году администрации тюрьмы Шиен, где он содержится, а позднее в беседе с приглашенным к нему психиатром.
"Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось", — написал осужденный в письме.
Любопытно, что раскаяние к террористу пришло после того, как Апелляционный суд отказался признавать, что в тюрьме нарушаются права преступника. Брейвик также отметил, что очень хочет начать новую жизнь. Кроме этого, осужденный подчеркнул, что желает отказаться от нацистской идеологии и хочет быть примерным заключенным. Ранее СМИ писали, что он сменил имя, теперь официально его зовут Фьотольф Хансен.
Напомним, 22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, жертвами которого стали восемь человек. Затем он добрался до молодежного лагеря рабочей партии Норвегии на острове Утейя и расстрелял там 69 человек. За совершение двойного теракта он был приговорен к 21 году лишения свободы. Сразу же после своего задержания во всем признался, но виновным себя не считал. По его словам, на теракт он решился, чтобы пресечь падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.
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