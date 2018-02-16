Команда Larisa Dance Show из Барнаула выступила в городах Индии в рамках сотрудничества между штатом Керала и Алтайским краем.
В этом году для участия в мероприятиях Года туризма между Россией и Индией, по приглашению Почетного консула Российской Федерации в Индии Ратиша Наира, известная творческая команда Larisa Dance Show, вокалисты Александр Рухадзе и Яна Филиппова совершили тур по городам Индии.
Наши артисты выступили с часовой программой в трех крупнейших городах штата.
Первое шоу прошло в столице штата — городе Тривандрам. Самый большой театр города – Театр Тагор – собрал более 1200 зрителей, среди которых были работники образования и медицины, заместители министра штата, начальники полиции и другие высокопоставленные лица.
Далее турне команды продолжилось на международном Керальском Литературном Фестивале в городе Каликут, где концерт собрал более 2500 зрителей. Заключительный концерт прошел в городе Кулам.
В следующем году планируется пятый тур наших артистов в Индию.
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