Именно в этот день в 1473 году родился польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции, Николай Коперник. Над своим главным трудом "О вращении небесных сфер" он работал почти 40 лет, вносил в него уточнения, готовил новые астрономические расчётные таблицы. Но его интересовало не только небо, но и земная жизнь. Научную работу ученый совмещал с безвозмездной медицинской практикой.
19 февраля 1847 года в России произошло революционное событие, ставшее началом эры анестезии в медицине: врач Федор Иноземцев провел первую хирургическую операцию под наркозом с использованием эфира.
Также в этот день, только уже в 1861 году, был подписан манифест, положивший начало крестьянской реформе Александра II. Это знаменательное событие коснулось и Алтайского края. Так, 19 февраля 1,2 тыс. мастеровых Алтая, в том числе Барнаульского сереброплавильного завода, были освобождены от крепостного права.
В этом же году в Барнаульском округе близ села Малышевского гамбургский подданный Брокмиллер, живший в Барнауле, открыл первый в Сибири свеклосахарный завод.
В народе 19 февраля — день Вуколы Телятника, это то время, когда начинается отёл коров.
По приметам, если погода будет морозной, то стоит ждать бурной весны, а также жаркого и сухого лета.
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