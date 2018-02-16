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Новости

Дело возбуждено после хищения 7 млн руб., выделенных на ремонт здания МВД

, ИА "Амител"
Деньги были выделены для финансирования строительных и ремонтных работ на одном из объектов МВД России

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Москвы  возбудили уголовное дело по факту хищения семи миллионов рублей, которые были выделены на ремонт в одном из зданий МВД России. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Официальный представитель МВД рассказал, что руководители нескольких коммерческих организаций, представив сфальсифицированные документы о выполнении работ, получили в качестве оплаты более 7 млн рублей. Сейчас правоохранителями устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Источник издания отметил, что речь идет о ремонте в здании Главного управления собственной безопасности МВД на Большой Пионерской улице в Москве.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.02.2018 12:17
гость

задолбали уже! вывести за ограду и расстрелять нахер

0  0
16.02.2018 12:31
Гость

Кто-то из ответственных сотрудников согласовал акты выполненных работ, а уж только потом смогли присвоить деньги. Либо это сотрудник Тыла причастен, ну либо руководитель подразделения. А, по смыслу статьи можно понять, что подлые коммерсанты надули доверчивых полицейских!

0  0
16.02.2018 12:38
- гость -

УСБ уже ворует?

0  0
16.02.2018 12:44
iOne

Полиция - это звучит гордо !!!

0  0
16.02.2018 12:46
Гость

Ну, а чем они хуже остальных? Такие же люди!

0  0
16.02.2018 12:54
Гость

Надо видно налог вводить на "откат". Желательно прогрессивный. Все какая то копейка в бюджет упадет.

0  0
16.02.2018 12:55
гость

Строители могли в сроки не укладываться по контракту, а там пени. Вот и уговорили какую-то доверчивую души подписать акты выполненных работ. Ну, типа потом все сделаем, все устраним, а как принято в таких случаях получив деньги, тут же обо всём и забыли!

0  0
16.02.2018 13:00
гость

Не думаю, что кто-то решил бы хапнуть откат от контракта где ГУСБ контролирует процесс, хотя сейчас столько отважных развелось...

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