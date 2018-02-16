Сотрудники правоохранительных органов Москвы возбудили уголовное дело по факту хищения семи миллионов рублей, которые были выделены на ремонт в одном из зданий МВД России. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Официальный представитель МВД рассказал, что руководители нескольких коммерческих организаций, представив сфальсифицированные документы о выполнении работ, получили в качестве оплаты более 7 млн рублей. Сейчас правоохранителями устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Источник издания отметил, что речь идет о ремонте в здании Главного управления собственной безопасности МВД на Большой Пионерской улице в Москве.
Комментарии
задолбали уже! вывести за ограду и расстрелять нахер
Кто-то из ответственных сотрудников согласовал акты выполненных работ, а уж только потом смогли присвоить деньги. Либо это сотрудник Тыла причастен, ну либо руководитель подразделения. А, по смыслу статьи можно понять, что подлые коммерсанты надули доверчивых полицейских!
УСБ уже ворует?
Полиция - это звучит гордо !!!
Ну, а чем они хуже остальных? Такие же люди!
Надо видно налог вводить на "откат". Желательно прогрессивный. Все какая то копейка в бюджет упадет.
Строители могли в сроки не укладываться по контракту, а там пени. Вот и уговорили какую-то доверчивую души подписать акты выполненных работ. Ну, типа потом все сделаем, все устраним, а как принято в таких случаях получив деньги, тут же обо всём и забыли!
Не думаю, что кто-то решил бы хапнуть откат от контракта где ГУСБ контролирует процесс, хотя сейчас столько отважных развелось...