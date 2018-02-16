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Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление о направлении проекта актуализированной схемы теплоснабжения краевой столицы на 2019 год с перспективой до 2033 года для утверждения в федеральное Министерство энергетики.
Документ за номером 286 опубликован на сайте городской администрации. Теперь Минэнерго предстоит решить судьбу обновленной схемы теплоснабжения Барнаула.
Об актуализации схемы городские власти сообщали осенью прошлого года, уточняя, что в краевой столице действует утвержденная федеральным Министерством энергетики схема теплоснабжения до 2029 года.
Привести документ в соответствие с реалиями и перспективами было необходимо ввиду развития города, застройки новых кварталов, а также изменения структуры выработки, транспортировки и сбыта тепловой энергии.
Актуализацией схемы теплоснабжения занималась подрядная организация в лице ОАО "Всероссийский теплотехнический институт" (ВТИ).
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