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Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
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Комментарии
Один из...
Путин,наверное)
16.02.2018 11:24
- гость -
Неувязочка. Путин в Барнауле не был, а вот Грудинин - да. Темная лошадка))))))
Галстук-то Грудинина! )))
А вот и не Грудинин!)
насчет Грудинина уже помешались.как эротические грезы повторяете.
Галстук приехал М.Сурайкина.
Раз тайно приехал, нужно новую графу в бюллетень добавлять "Тайный" )))))))))))))
не солидно как-то, я бы даже сказал, по-детски выпендрежно
да хоть с чем пусть приезжают, толку-то. Владимир Путина сегодня единственный мировой лидер, сделавший для России очень много. люди на избирательном участке знают, за кого голосовать
Грудинин явно потерял свою масть! )
Какой смысл от прокатывания денег в регионы?)) Какие из них президенты. С Путиным даже рядом не стояли.
Сурайкин явно лучше вашего господина Грудинина, но какие из них обоих политические лидеры?!! До Путина им еще как до Китая пешков
Пешите есчо!
Грудинин показывается себя только «честным». Ему нужны голоса и власть, а не народ.
кремлебот пришел
«Если вы станете президентом, то вам придется избавиться от всех активов,
в том числе доли в совхозе им. Ленина. Есть ли потенциальные покупатели
или вы успеваете проводить с кем-то переговоры?» – уточнила журналистка.
Грудинин заявил, «что есть законодательство Российской Федерации, и есть
различные методы обхода... не обходы, а решения этой проблемы».
Что же вы,гнилые и продажные лизуны,не парафините Жириновского,Сурайкина,Явлинского,Титова???А лижите против того кандидата,кто реально вас сотрет в порошок!!!
Хорошая заколочка! Подарите, а? А я проголосуют за подарившего.