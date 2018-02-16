Стоимость iPhone 7 на 32 гигабайта в России с момента поступления в продажу снизилась на 40%, сообщает РИА "Новости".
Так, осенью 2016 года смартфон можно было приобрести за 56 900 рублей. Теперь средняя стоимость этой модели достигла психологической отметки в 35 тысяч рублей.
Напомним, осенью 2017 года в продажу поступили iPhone 8 и iPhone X.
Комментарии
даром не нужен...
ждем когда по 10т.р. будет
Я так смеюсь над владельцами айфонов, что мои дёсны видно.
iPhone 7 подешевел в России на 40%
фу ты, а я ione прочитала
это как владельцу запорожца отслеживать новые модели
16.02.2018 12:13
- гость -
Польщен вашим вниманием
Я только дорожаю
Вы бы еще вспомнили, на сколько подешевел с момента выхода, айфон 2....