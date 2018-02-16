Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, какие крупные покупки в 2018 году планируют совершить граждане России.
Как пишет газета "Известия", большинство граждан собираются выделить деньги для ремонта в квартире. 10% респондентов отметили, что в этом году хотят купить машину.
Эксперты пришли к выводу, что планы россиян на крупные покупки являются признаком окончания острого экономического спада. Покупательной активности граждан способствует и устойчивый российский рубль.
"Горизонт планирования россиян невелик. Если есть деньги, значит, их надо тратить, рассуждают они. К тому же растет их социальное самочувствие. Менять рубли на доллары и хранить их под матрасом смысла не имеет", — отметил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.
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