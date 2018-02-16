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Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли законопроект о досрочном повышении минимального размера оплаты труда — согласно документу, МРОТ вырастет уже с 1 мая текущего года.
Напомним, что с 1 января МРОТ был уже увеличен и установлен в размере 9489 рублей в месяц. Это 85% от величины прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ повысят до 11 163 рублей и приравняют к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2017 года.
Как сообщает "Российская газета", данный закон затронет три миллиона человек, 1,6 млн из которых являются работниками бюджетных организаций в регионах.
Суммарное же повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.
Комментарии
Для регионов, в которых ПМ меньше 11163, МРОТ всё равно будет 11163?