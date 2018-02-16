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Пой, моя гитара: назван победитель розыгрыша билетов на концерт Юрия Лозы

, ИА "Амител"
Уже 1 марта читатель Amic.ru будет слушать свои любимые песни в ресторане "Барнаул"

"Ну и пусть будет нелегким мой путь" - строки, знакомые, пожалуй, каждому взрослому человеку. Эта песня сделала музыканта Юрия Лозу известным не только на весь Союз, но и за его пределами. Именитый артист приезжает с сольным концертом в ресторан "Барнаул" 1 марта.

В честь этого Amic.ru совместно с рестораном решил проверить знания своих читателей о творчестве Лозы и разыграть пригласительный на две персоны на концерт певца. 

Вопросы для теста мы подобрали не самые простые, но нас порадовало, что 272 человека смогли правильно ответить на все. Теперь мы понимаем, что творчество Юрия Лозы любимо многими.

Пора поговорить о главном. Итак, пригласительный билет на концерт Юрия Лозы получает Дериглазов Герман. Поздравляем! Ресторан "Барнаул" приветливо откроет свои двери для вас уже 1 марта. Участвуйте и дальше в наших конкурсах.

Ресторан "Барнаул"
rest-barnaul.ru
Площадь Победы, 3 
201-601; 201-602

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.02.2018 12:41
iOne

Вот это ФАРТ !!!

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