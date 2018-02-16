Жители Китая в ночь на пятницу, 16 февраля, встречают Новый год по лунному календарю, или Праздник весны (Чуньцзе), пишет ТАСС.
В этот праздник в Китае принято собираться всей семьей за большим круглым столом, который является символом сплочения и благополучия рода. Но готовиться к новогодним праздникам начинают за несколько недель. Хозяйки запасаются продуктами, покупают подарки.
Отдельное место в новогодних расходах занимают "хунбао" — красные конверты с деньгами. Их, как правило, дарят детям в качестве оберега. Но сейчас их дарят уже и взрослым.
За две недели до Нового года китайцы возвращаются на малую родину, чтобы встретить праздник вместе с семьей. В дни празднования жизнь в Китае замирает: закрываются магазины и заведения.
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