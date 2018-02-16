Руководитель Управления Федеральной налоговой службы региона рассказал, кому и какие налоги спишут в рамках налоговой амнистии. Общая сумма, которую могут списать жителям Алтайского края, — почти 2,5 миллиарда рублей.
Общая сумма задолженности по налоговым платежам за 2017 год увеличилась на 404 млн рублей (3%) и составила 13,6 млрд рублей.
Задолженность физических лиц - более одной трети от общей суммы (3,6 млрд рублей, или 36%). При этом основную долю (78%) задолженности формируют как раз имущественные налоги. Только по транспортному налогу долг составляет 1,6 млрд рублей.
Налоговая амнистия — это один из инструментов для того, чтобы уменьшить объем задолженности отдельной категории налогоплательщиков.
Какие налоги "простят" жителям Алтайского края?
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №436-ФЗ списанию подлежат долги по имущественным налогам физических лиц (т.е. региональным и местным), которые сложились до 01.01.2015 года. "Прощают" не только основную сумму долга, сюда же относятся пени и штрафы за просрочку.
"На сегодня списано 223 млн рублей, работа продолжается, прогнозная величина к списанию оценивалась в сумме порядка 300 млн рублей", — рассказал руководитель алтайского Управления Федеральной налоговой службы Юрий Куриленко.
По предварительным оценкам, на территории Алтайского края подлежит списанию задолженность по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Общий объем — 1,2 млрд рублей.
Краевой закон предусматривает пять различных оснований для списания налога. Например, учитывались такие обстоятельства, как утрата налоговым органом права на взыскание, задолженность умерших физических лиц, у которых нет наследников, задолженность по отмененным региональным налогам.
По федеральному закону единое основание для списания долгов — задолженность физических лиц, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015 года. "Амнистии", кроме имущественных налогов, подлежат:
- страховые взносы (восемь МРОТ) — предварительная оценка — 802 млн рублей;
- задолженность предпринимателей (за исключением НДПИ, акцизов, налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через таможенную границу) — предварительная оценка — 395 млн рублей.
В итоге общая сумма "амнистии" может составить 2,4 млрд рублей.
На сегодняшний день ведется подготовительная работа по технической реализации возможностей по списанию задолженности.
Важно, что у гражданина нет предела, до которого могут списать долг. "Прощается" любая сумма задолженности. Также не требуется специального заявления для налоговой амнистии. Долг спишут автоматически.
Комментарии
ппц, одни платят исправно, а другим списывают.
чуйствую себя обманутым
что значит могут? сколько ждать? уже 3 месяц пошел как по закону должны списать
Фамилии счаслифчиков скажут, или после культа всё вскроется?
ну и зачем вам фамилии?
16.02.2018 12:31
зануда
По закону , ты должна платить налоги. Так что жди, прижав задницу к табуретке.
списанию подлежат долги по имущественным налогам физических лиц (т.е. региональным и местным), которые сложились до 01.01.2015 года
то есть для тех для кого истек 3-х летний срок исковой давности - решили сэкономить на судебных издержках
ты должна платить налоги да щас ага
А если я случайно заплатил все надоги, можно вернуть обратно? А то я передумал.
наивная ты простотаестественно
Меня пояснили. что налог за 2014 год начислен в 2015. Так что - побрился.
это они тебя отбрили.. период какой? 14! мало ли когда начислили хоть в 21
Приставам необходимо провести проверку базы ГИБДД куда они арестов накидали и снять древние аресты, иначе служба приставов будет в суде доказывать, что необязана за налогоплательщиков отдавать налоги, за автомобили которых нет в живых.
Страна дураков...В таком дурдоме как можно жить...Сегодня так,а завтра по - другому...Сначала сами поновешали на людей этих налогов,а потом списывают..
Атракцион не виданной щедрости