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Ученые: одинокое отцовство является причиной преждевременной смерти

, ИА "Амител"
Исследование канадских ученых продолжалось 11 лет

Фото: pixabay.com

Канадские ученые пришли к выводу, что отцы, воспитывающие детей в одиночку, входят в зону риска по преждевременной смерти. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале PLOS ONE.

Как сообщается, исследование длилось 11 лет. За это время в нем приняли участие 40,5 тыс. человек в Канаде, в том числе 4590 одиноких матерей и 871 одинокий отец со средним возрастом 40 лет. За время исследования умерли 700 человек, при этом смертность была в три раза выше среди мужчин, живущих в неполных семьях, по сравнению с матерями-одиночками. Оказалось, что с учетом сторонних факторов, включая возраст, высокий риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность преждевременной смерти у отцов-одиночек была двукратной.

Ученые такие результаты объяснили тем, что одинокие мужчины, воспитывающие детей, ведут нездоровый образ жизни. Они едят неполезную, жирную еду, больше употребляют алкоголя, чем женщины. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.02.2018 13:10
- гость -

Отец одиночка такой же бесперспективняк в глазах женщин, как мать одиночка в глазах мужчин?

0  0
16.02.2018 13:13
Дядька

При чём здесь отцовство? Холостому можно тоже рано ласты склеить, если жрать в три горла... жирную пищу. хе,хе.

0  0
16.02.2018 13:22
- гость -

Дядька, холостой и отец-одиночка - две большие разницы.

0  0
16.02.2018 13:30
- гость -

Какая разница? Ребёнок у бабушки, или в садике/школе. На лбу наколки нет, что отец одиночка. В чём различия?

0  0
16.02.2018 13:35
- гость -

Отцы биологически не заточены на выращивание потомства в одиночку, без матери. Вот и расшаьывается организм от непосильных нагрузок.
Не тот пол назвали слабым.

0  0
16.02.2018 13:43
- гость -

16.02.2018 13:35
- гость -
при чем тут нагрузки? Отцы больше переживают за своих детей, чем мамашки, просто отцы, в совершенстве владеют техникой "покер-фэйс", а на сердце это ой как сказывается.

0  0
16.02.2018 13:44
Кулемочка

Бедные. Как же им тяжело. Вот только есть вопросы? Когда ж отцу одиночке пить, если он один воспитывает ребенка? И что есть ребенок, пока отец ест жирную, нездоровую пищу?

0  0
16.02.2018 13:52
- гость -

Кулемочка, а кто позарится на отца-одиночку? Вот потому они бедные и так им тяжело, надо успевать и выпить с одиночества и ребёнка накормить.

0  0
16.02.2018 13:57
Кулемочка

Да некогда пить, если заниматься ребенком

0  0
16.02.2018 14:01
- гость -

Да уж... отношение женщин к мужчинам во всей красе. И после этого вы называете мужчин "козлами", "***дунами" и прочими нелестными эпитетами? Тут не то, что уважения, с вами даже разговаривать противно.

0  0
16.02.2018 14:17
Кулемочка

Причем тут уважение? Пить или не пить, как питаться - личное дело каждого. Пить и есть что попало - да пожалуйста. Вот только жизнь вдвоем с ребенком этого не предполагает, даже если захочется. Это я вам как одинокая мама говорю.

0  0
16.02.2018 14:26
- гость -

У меня ощущение, что без баб человечество давно бы вымерло, даже, если размножаться без них научилось. А по сути вопроса: женщины просто не могут себе позволить умереть, да и некогда просто. Они более ответственные.

0  0
16.02.2018 14:54
- гость -

16.02.2018 14:01
- гость -
Хм, а где вы увидели отношение к мужчинам? И тем более называние их козлами и даунами. Резонный вопрос - женщина, воспитывающая ребенка одна, должна а)заработать б) вырастить и воспитать. Она это может, более того, зачастую ее же еще и во всех грехах обвинят. Типа сама виновата, дура, не надо было ноги раздвигать и т.д. И никого не волнует, какую пищу она ест, а также ее образ жизни. Кто заставляет этих мужчин вести нездоровый образ жизни и питаться жирной пищей? Наверное, женщины))) Так может, в консерватории что подправить?

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