Канадские ученые пришли к выводу, что отцы, воспитывающие детей в одиночку, входят в зону риска по преждевременной смерти. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале PLOS ONE.
Как сообщается, исследование длилось 11 лет. За это время в нем приняли участие 40,5 тыс. человек в Канаде, в том числе 4590 одиноких матерей и 871 одинокий отец со средним возрастом 40 лет. За время исследования умерли 700 человек, при этом смертность была в три раза выше среди мужчин, живущих в неполных семьях, по сравнению с матерями-одиночками. Оказалось, что с учетом сторонних факторов, включая возраст, высокий риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность преждевременной смерти у отцов-одиночек была двукратной.
Ученые такие результаты объяснили тем, что одинокие мужчины, воспитывающие детей, ведут нездоровый образ жизни. Они едят неполезную, жирную еду, больше употребляют алкоголя, чем женщины.
Комментарии
Отец одиночка такой же бесперспективняк в глазах женщин, как мать одиночка в глазах мужчин?
При чём здесь отцовство? Холостому можно тоже рано ласты склеить, если жрать в три горла... жирную пищу. хе,хе.
Дядька, холостой и отец-одиночка - две большие разницы.
Какая разница? Ребёнок у бабушки, или в садике/школе. На лбу наколки нет, что отец одиночка. В чём различия?
Отцы биологически не заточены на выращивание потомства в одиночку, без матери. Вот и расшаьывается организм от непосильных нагрузок.
Не тот пол назвали слабым.
16.02.2018 13:35
- гость -
при чем тут нагрузки? Отцы больше переживают за своих детей, чем мамашки, просто отцы, в совершенстве владеют техникой "покер-фэйс", а на сердце это ой как сказывается.
Бедные. Как же им тяжело. Вот только есть вопросы? Когда ж отцу одиночке пить, если он один воспитывает ребенка? И что есть ребенок, пока отец ест жирную, нездоровую пищу?
Кулемочка, а кто позарится на отца-одиночку? Вот потому они бедные и так им тяжело, надо успевать и выпить с одиночества и ребёнка накормить.
Да некогда пить, если заниматься ребенком
Да уж... отношение женщин к мужчинам во всей красе. И после этого вы называете мужчин "козлами", "***дунами" и прочими нелестными эпитетами? Тут не то, что уважения, с вами даже разговаривать противно.
Причем тут уважение? Пить или не пить, как питаться - личное дело каждого. Пить и есть что попало - да пожалуйста. Вот только жизнь вдвоем с ребенком этого не предполагает, даже если захочется. Это я вам как одинокая мама говорю.
У меня ощущение, что без баб человечество давно бы вымерло, даже, если размножаться без них научилось. А по сути вопроса: женщины просто не могут себе позволить умереть, да и некогда просто. Они более ответственные.
16.02.2018 14:01
- гость -
Хм, а где вы увидели отношение к мужчинам? И тем более называние их козлами и даунами. Резонный вопрос - женщина, воспитывающая ребенка одна, должна а)заработать б) вырастить и воспитать. Она это может, более того, зачастую ее же еще и во всех грехах обвинят. Типа сама виновата, дура, не надо было ноги раздвигать и т.д. И никого не волнует, какую пищу она ест, а также ее образ жизни. Кто заставляет этих мужчин вести нездоровый образ жизни и питаться жирной пищей? Наверное, женщины))) Так может, в консерватории что подправить?