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Гражданин Таджикистана приговорен судом в Алтайском крае к трем годам и двум месяцам колонии за попытку незаконно переправить с помощью своего соотечественника в Казахстан 100 металлических банок пороха общей массой около 25 килограммов.
Как сообщили в краевом пограничном управлении ФСБ России, нелегальный груз был выявлен в автомобильном пункте пропуска "Кулунда".
Владельцем пороха оказался гражданин Таджикистана, проживающий в Новосибирске. Отправитель "посылки" был задержан.
Мужчину признали виновным в покушении на контрабанду взрывчатых веществ и незаконном пересечении границы РФ. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Комментарии
вообщето порох нифига не взрывчатое вещество , а бастро горящий состав.