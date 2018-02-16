Дерево рухнуло на горнолыжной трассе на курорте "Роза Хутор" в Сочи и придавило женщину, катавшуюся на лыжах. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
Как сообщает издание, ЧП произошло в четверг, 15 февраля. На место происшествия прибыли спасатели, дерево распилили и убрали с трассы.
Женщину госпитализировали. Сейчас она находится в больнице.
Напомним, в конце прошлого года на горнолыжной трассе погиб сноубордист. 26-летний мужчина решил прокатиться по необорудованной трассе, но упал с большой высоты. Сноубордист погиб на месте.
Комментарии
Очень важная, интересная и информативная новость! Напишите потом, как женщина поправляется и какая дальнейшая судьба распиленного дерева. Буду очень ждать!
- гостю -6.02.2018 13:38
Напишите потом, как женщина поправляется и какая дальнейшая судьба распиленного дерева.
Дерево приговорено к смертной казни через сожжение путем предварительного расчленения (распиловка и расколка на дрова )