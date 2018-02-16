Гонки на собачьих упряжках пройдут в субботу, 17 февраля, на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщают в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края.
В ведомстве уточняют, что длина трасс горной гонки "По седому Алтаю" составит 25 и 50 километров, программой предусмотрены детские старты и спринт на три километра.
Все желающие смогут сфотографироваться с собаками. Также гостям подготовили концертную программу и конкурсы.
Начало в 10.00.
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