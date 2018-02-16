Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Выходные и начало следующей недели в Алтайском крае пройдут в условиях морозной погоды — ночью в регионе местами ожидается понижение температуры вплоть до -33 градусов.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в субботу, воскресенье, а также в начале следующей недели районы края будут находиться под влиянием Сибирского антициклона.
Это значит, что в регионе будет стоять малооблачная и спокойная погода без осадков. Лишь в ночь на 17 февраля местами в южных районах ожидается слабый снег. Также небольшие осадки прогнозируются местами по краю 19 февраля.
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Ночные температуры воздуха в выходные составят -24...-29 градусов, местами до -33 градусов. Днем в Алтайском крае будет -13...-21 градус.
После 20 февраля характер погоды существенно не изменится, но температурный фон будет характеризоваться постепенным потеплением на 3-5 градусов.
Комментарии
Теперь мы все умрем???
Ну вам решать, помирать али нет
да ну фигня все это не будет -33
зануда, ну если вы живете в Барнауле. то не будет, а вот если гденить в Волчихе, то вполне себе
эт хорошо что я там не живу
тут весна на носу а такие морозы
бред, гис-метео почитайте!!!!!