Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя одного из отделов ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю, которого обвиняют в получении взятки и фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В ведомстве уточняют, что полицейский, используя свое служебное положение, предложил барнаульцу дать ему взятку в особо крупном размере за вынесение им по материалу доследственной проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Однако житель Барнаула сообщил об этой просьбе в региональное управление ФСБ. Осенью прошлого года он передал под контролем оперативников 10 тысяч долларов следователю.
Также во время следствия была установлена причастность обвиняемого к фальсификации доказательств по уголовному делу, которое находилось у него в производстве.
Обвиняемый искусственно создал доказательства виновности лица в совершении тяжкого преступления.
В отношении бывшего правоохранителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Интересна дальнейшая судьба заявителя-взяткодателя относительно первоначального дела , из-за которого сыр-бор.. Будут сидеть в соседних камерах или в таких случаях предусмотрены смягчающие обстоятельства.
Ещё один достойный тюрьмы полицай. И сколько таких достойных ещё носит на себе земля Барнаула?
Их девиз - "Всех не пересажаете!"