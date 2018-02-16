Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы в социальных сетях сообщили в пятницу, 16 февраля, о том, что автомобиль частично провалился под лед на Оби в Барнауле.
"На правом берегу Оби на золотом пляже провалилась под лед машина... К счастью, не вся. Будьте осторожны!" - отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что обращения относительно данного инцидента в спасательное ведомство не было. Не исключено, что хозяин автомобиля смог самостоятельно решить проблему.
Комментарии
Возле речного водитель фуры в прошлом году обратился в МЧС, в итоге обычные горожане помогли. Этот водитель, видимо не стал терять время.
Ещё и на штраф в 2-4 т.р. можно попасть. Вообще-то на лёд запрещено выезжать. Официальные ледовые переправы -- это исключение.
16.02.2018 14:01
- гость -
каким регламентирующим документом запрещено выезжать на лед?
мчс бесплатно не приедет+штраф
Юрий Жаравин_odnoklassniki
дешевле выйдет утопить ведро
16.02.2018 14:31
- гость -
Водоохранный кодекс ст.65
и не важно, что озеро замерзло!
А гже у нас золотой пляж?