С 2016 года на предприятии действует Программа "Студент "Алтай-Кокса" для целевого обучения будущих работников коксохимического производства.
В подготовке кадров для "Алтай-Кокса" участвуют такие учебные заведения, как АлтГУ, АлтГТУ, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Сибирский государственный университет путей сообщения, Кузбасский государственный технический университет, Заринский политехнический техникум. Студенты с баллом 4,5, начиная со второго года обучения, имеют возможность стать участниками Программы и получать от "Алтай-Кокса" стипендию или оплату обучения, проходить производственную практику и впоследствии трудоустроиться на завод по специальности.
Проект "Студент "Алтай-Кокса" взаимовыгоден и для студентов, и для предприятия. Участники Программы после обучения получают престижную работу, а организация – подготовленные кадры по востребованным специальностям. Так, ежегодно на "Алтай-Кокс" приходят работать около 200 молодых сотрудников, и именно из них впоследствии формируется костяк и кадровый резерв предприятия.
Гарантированное трудоустройство сразу после обучения в экономически нестабильное время – отличный шанс для молодых специалистов. Тем более что "Алтай-Кокс" предоставляет своим работникам солидный социальный пакет, достойную заработную плату и возможности карьерного развития.
Узнать подробную информацию об участии в Программе и задать интересующие вопросы можно по указанному в инфографике телефону.
Тел.: 8 (38595) 5-20-36
Комментарии
в 2008, почти 30 человек, закончив обучение в профильном университете, получили те же условия, что и выпускники ПТУ. В итоге, из 30 на работу пришли 3-5 человек. Так что не надо ля-ля, итог известен. Теперь по объявлениям пытаются профильных специалистов найти. Растеряли кадры.
А кому известен план сокращения персонала?